Моуринью значительно опережает Конте по количеству набранных очков в первых 48 матчах во главе "Челси"

Теги челсиантонио контежозе моуринью

Моуринью значительно опережает Конте по количеству набранных очков в первых 48 матчах во главе "Челси"Нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью значительно опережает своего коллегу из лондонского "Челси" Антонио Конте по количеству набранных очков в первых 48 матчах во главе "аристократов".

Так, согласно статистике, приведенной The Sun, за это время португалец одержал 38 побед, сыграв 9 раз вничью и проиграв единожды, набрав в общей сложности 123 очка. Показатели же итальянского специалиста выглядят скромнее - 36 побед, 4 ничьих и 8 поражений (112 очков).

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу "Челси" - "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

"Реал" добывает убедительную победу над "Лас-Пальмасом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 11 31
2 Манчестер Юнайтед 10 23
3 Тоттенхэм 11 23
4 Челси 10 19
5 Ливерпуль 11 19
6 Арсенал Лондон 11 19
7 Бернли 11 19
8 Брайтон & Хоув Альбион 11 15
9 Уотфорд 10 15
10 Хаддерсфилд Таун 11 15
11 Ньюкасл Юнайтед 11 14
12 Лестер Сити 11 13
13 Саутгемптон 11 13
14 Сток Сити 11 12
15 Вест Бромвич Альбион 11 10
16 Борнмут 11 10
17 Вест Хэм Юнайтед 11 9
18 Суонси Сити 11 8
19 Эвертон 10 8
20 Кристал Пэлас 11 4
Полная таблица

топ-5 тегов