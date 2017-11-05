Моуринью значительно опережает Конте по количеству набранных очков в первых 48 матчах во главе "Челси"

Нынешний главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью значительно опережает своего коллегу из лондонского "Челси" Антонио Конте по количеству набранных очков в первых 48 матчах во главе "аристократов".

Так, согласно статистике, приведенной The Sun, за это время португалец одержал 38 побед, сыграв 9 раз вничью и проиграв единожды, набрав в общей сложности 123 очка. Показатели же итальянского специалиста выглядят скромнее - 36 побед, 4 ничьих и 8 поражений (112 очков).

Не пропустите превью к сегодняшнему матчу "Челси" - "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru