Моуринью: "Знал, что перехожу в клуб, которые не способен сразу же выигрывать"

Теги манчестер юнайтеджозе моуринью

Моуринью: "Знал, что перехожу в клуб, которые не способен сразу же выигрывать"Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не верил в успешные выступления своей команды после того, как оно пришел в клуб.

"Я знал клуб, в который я переходил. Я знаю, что одно дело - уйти в клуб, который готов выиграть, где необходимо просто придать последние штрихи, продемонстрировать свои личные качества и знания. Таким командам нужен только последний штрих.

Я знал, что в "Юнайтед" все будет не так. Владельцы это знали. Генеральный директор это знал. В этот период моей карьеры для меня встал вопрос, готов ли я к такой работе? Да, я готов. Потому что моя карьера все время состояла из новых открытий", - цитирует наставника "красных дьяволов" AS.

Напомним, Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru

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