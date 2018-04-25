Моуринью: "Знал, что перехожу в клуб, которые не способен сразу же выигрывать"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью признался, что не верил в успешные выступления своей команды после того, как оно пришел в клуб.
"Я знал клуб, в который я переходил. Я знаю, что одно дело - уйти в клуб, который готов выиграть, где необходимо просто придать последние штрихи, продемонстрировать свои личные качества и знания. Таким командам нужен только последний штрих.
Я знал, что в "Юнайтед" все будет не так. Владельцы это знали. Генеральный директор это знал. В этот период моей карьеры для меня встал вопрос, готов ли я к такой работе? Да, я готов. Потому что моя карьера все время состояла из новых открытий", - цитирует наставника "красных дьяволов" AS.
Напомним, Неймар готов принять предложение "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|34
|90
|2
|Манчестер Юнайтед
|34
|74
|3
|Ливерпуль
|35
|71
|4
|Тоттенхэм
|34
|68
|5
|Челси
|34
|63
|6
|Арсенал Лондон
|34
|57
|7
|Бернли
|35
|53
|8
|Эвертон
|35
|45
|9
|Лестер Сити
|34
|44
|10
|Ньюкасл Юнайтед
|34
|41
|11
|Борнмут
|35
|38
|12
|Уотфорд
|35
|38
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|34
|36
|14
|Кристал Пэлас
|35
|35
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|34
|35
|16
|Хаддерсфилд Таун
|34
|35
|17
|Суонси Сити
|34
|33
|18
|Саутгемптон
|34
|29
|19
|Сток Сити
|35
|29
|20
|Вест Бромвич Альбион
|35
|25