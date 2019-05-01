Моуринью: "Золотой мяч уже ждет Месси"
Португальский тренер Жозе Моуринью поделился мнением об игре аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси.
"Месси забил два мяча "Манчестер Юнайтед", он постоянно забивает по два мяча. Мы знаем, что этот человек может изменить ситуацию на поле, как это было в игре с "Манчестер Юнайтед". Он получил пространство, пошел в дриблинг, удар - 1:0, и игра в твоих руках. Он проводит феноменальный сезон, и теперь, когда "Ювентус" и Роналду остались за бортом турнира, он знает, что его ждет "Золотой мяч", - приводят слова Моуринью российские СМИ.
В нынешнем сезоне 31-летний Месси провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах, в которых забил 46 мячей и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|35
|83
|2
|Атлетико Мадрид
|35
|74
|3
|Реал Мадрид
|35
|65
|4
|Хетафе
|35
|55
|5
|Севилья
|35
|55
|6
|Валенсия
|35
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|35
|50
|8
|Алавес
|35
|47
|9
|Реал Сосьедад
|35
|44
|10
|Эспаньол
|35
|44
|11
|Бетис
|35
|44
|12
|Эйбар
|35
|43
|13
|Леганес
|35
|42
|14
|Вильярреал
|35
|40
|15
|Сельта Виго
|35
|37
|16
|Леванте
|35
|37
|17
|Жирона
|35
|37
|18
|Реал Вальядолид
|35
|35
|19
|Райо Вальекано
|35
|31
|20
|Уэска
|35
|30