Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов

Португальский полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутинью показал способ изготовления защитной маски из мужских трусов.

Футболист опубликовал видео, как он вместе с женой за несколько минут сделал маску.

A solução de João Moutinho para quando não há máscaras. pic.twitter.com/5a8gWvD8yo — A Bola (@abolapt) March 22, 2020

В данный момент португалец находится в карантине, который введен в Англии в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 33-летний Моутинью провел за "Вулверхэмптон" 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

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