Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов

1 Теги жоао моутиньювулверхэмптонкоронавирус

Моутинью показал, как сделать защитную маску из мужских трусов

Португальский полузащитник "Вулверхэмптона" Жоау Моутинью показал способ изготовления защитной маски из мужских трусов.

Футболист опубликовал видео, как он вместе с женой за несколько минут сделал маску.

В данный момент португалец находится в карантине, который введен в Англии в связи с угрозой распространения китайского коронавируса COVID-19.

В нынешнем сезоне 33-летний Моутинью провел за "Вулверхэмптон" 46 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал 13 результативных передач.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Как бедно живет гейропа!)))))

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