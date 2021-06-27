Моутинью сравнил Роналду и Лукаку

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Португалии Жоау Моутинью поделился мнением о своем соотечественнике Криштиану Роналду и форварде сборной Бельгии Ромелу Лукаку.

"Роналду и Лукаку находятся в хорошей форме. Впрочем, Криштиану может еще в чем-то прибавить. Но они являются разными футболистами с разными наборами лучших качеств", - приводит слова Моутинью Tribuna Expresso.

Напомним, что Португалия и Бельгия сыграют между собой в 1/8 финала чемпионата Европы. Встреча состоится сегодня, 27 июня, и начнется в 22:00 мск.

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