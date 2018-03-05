Мовсисян близок к смене клуба

Бывший нападающий "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян, представляющий клуб MLS "Реал Солт Лейк", может сменить месту работы.

Как сообщает источник, футболист был выставлен на драфт отказов.

Напомним, что 30-летний форвард потерял место в основном составе. В прошлом сезоне Мовсисян провел в MLS 28 матчей, в которых записал на свой счет семь голов.

Читайте: Мовсисян: "В России будет самый безопасный чемпионат мира" | http://soccernews.ru