Мовсисян определился с новым клубом

Теги юра мовсисянреал солт-лейк

Мовсисян определился с новым клубомБывший форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян подписал арендное соглашение со шведским клубом "Юргорден".

Права на футболиста приналдлежат "Реал Солт-Лейк". Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев. П

Напомним, Мовсисян выступал в чемпионате России с 2011 по 2016 год. В прошлом году за "Реал Солт-Лейк" форвард сыграл 28 матчей, в которых забил 7 мячей.

Читайте: Мовсисян: "В России будет самый безопасный чемпионат мира" | http://soccernews.ru

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