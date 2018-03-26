Мовсисян определился с новым клубом

Бывший форвард "Спартака" и "Краснодара" Юра Мовсисян подписал арендное соглашение со шведским клубом "Юргорден".

Права на футболиста приналдлежат "Реал Солт-Лейк". Арендное соглашение рассчитано на шесть месяцев. П

Напомним, Мовсисян выступал в чемпионате России с 2011 по 2016 год. В прошлом году за "Реал Солт-Лейк" форвард сыграл 28 матчей, в которых забил 7 мячей.

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