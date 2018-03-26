Мовсисян высказался о переходе в новый клуб

Форвард "Реал Солт Лэйк" Юра Мовсисян высказался о своем переходе в шведский клуб "Юргорден".

Экс-футболист "Спаратка" будет играть за шведов на правах аренды.

"Здорово вернуться и снова играть в Европе. "Юргорден" – отличный клуб с огромным стадионом. Я много слышал о том, что его болельщики с трибун оказывают нешуточное давление на соперников.

Когда играл в "Спартаке", Челстрем много рассказывал мне о шведском футболе. Теперь у меня появилась возможность познакомиться с ним, ранее я выступал в Дании за "Рандерс".

Думаю, за последние пять лет чемпионат Швеции вышел на новый уровень. Местные клубы начинают впечатлять в Европе. "Юргорден" также сыграет в еврокубке, и я надеюсь, что тоже проявит себя.

Если все будет хорошо, останусь здесь на весь сезон и надеюсь помочь клубу выиграть трофеи", – сказал Мовсисян.

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