"Мой дом – моя крепость": "Тоттенхэм" демонстрирует удивительную статистику на новом стадионе

Статистика "Тоттенхэма" после переезда на новый стадион впечатляет.

Как сообщает Gracenote Live, "шпоры" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" провели четыре матча, в которых одержали четыре победы с общим счётом 8:0.

Лондонская команда обыграла "Хаддерсфилд" (4:0), "Кристал Пэлас" (2:0) и "Брайтон" (1:0) в рамках АПЛ, а также "Манчестер Сити" (1:0) в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "Тоттенхэм" открыл новую арену 3 апреля 2019 года. Вместимость стадиона превышает 62 тысячи зрителей.

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