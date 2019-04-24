"Мой дом – моя крепость": "Тоттенхэм" демонстрирует удивительную статистику на новом стадионе

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"Мой дом – моя крепость": "Тоттенхэм" демонстрирует удивительную статистику на новом стадионе

Статистика "Тоттенхэма" после переезда на новый стадион впечатляет.

Как сообщает Gracenote Live, "шпоры" на "Тоттенхэм Хотспур Стэдиум" провели четыре матча, в которых одержали четыре победы с общим счётом 8:0.

Лондонская команда обыграла "Хаддерсфилд" (4:0), "Кристал Пэлас" (2:0) и "Брайтон" (1:0) в рамках АПЛ, а также "Манчестер Сити" (1:0) в Лиге Чемпионов.

Напомним, что "Тоттенхэм" открыл новую арену 3 апреля 2019 года. Вместимость стадиона превышает 62 тысячи зрителей.

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 35 88
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 34 86
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 35 70
4 Челси Челси 35 67
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 34 66
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 34 64
7 Уотфорд Уотфорд 35 50
8 Эвертон Эвертон 35 49
9 Лестер Сити Лестер Сити 35 48
10 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 34 48
11 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 35 43
12 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 35 42
13 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 35 41
14 Борнмут Борнмут 35 41
15 Бернли Бернли 35 40
16 Саутгемптон Саутгемптон 35 37
17 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 35 34
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 35 31
19 Фулхэм Фулхэм 35 23
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 35 14
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