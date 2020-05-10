"Моя голова была в петле". Луи ван Гал рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед"



Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, что он был очень удивлен своему увольнению с поста наставника английского клуба.

"Сложнее всего для меня было выжить на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Моя голова постоянно была в петле на протяжении 6 месяцев. Моя жена предупреждала меня, что в клубе происходит что-то не то. У меня не было ощущения, что против меня замышляют. Я был полностью уверен, что останусь в клубе на третий сезон. Поэтому для меня большим удивлением стала отставка, которую инициировал Вудворд.

У меня были сложности с руководством в других клубах и национальных федерациях, но это мелочи по сравнению с тем, что творилось в "МЮ". Из "Барселоны" я ушел, так как был предан президенту. Я отказался от шести миллионов евро.

Но в "Манчестер Юнайтед" мне удалось многого добиться. Я сохранил доверие игроков и это наполняет меня гордостью. "МЮ" - это лучшая глава в моей тренерской карьере. Мы сумели выиграть Кубок Англии, играя вдесятером. Это самый престижный национальный турнир в мире", - приводит слова ван Гала The Mirror.

Ван Гал тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год. За этот период манкунианцы завоевали Кубок Англии, а также финишировали на четвертом и пятом месте в чемпионате Англии.

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