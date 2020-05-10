"Моя голова была в петле". Луи ван Гал рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед"

Теги манчестер юнайтедлуи ван гал

"Моя голова была в петле". Луи ван Гал рассказал о своем уходе из "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал рассказал, что он был очень удивлен своему увольнению с поста наставника английского клуба.

"Сложнее всего для меня было выжить на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед". Моя голова постоянно была в петле на протяжении 6 месяцев. Моя жена предупреждала меня, что в клубе происходит что-то не то. У меня не было ощущения, что против меня замышляют. Я был полностью уверен, что останусь в клубе на третий сезон. Поэтому для меня большим удивлением стала отставка, которую инициировал Вудворд.

У меня были сложности с руководством в других клубах и национальных федерациях, но это мелочи по сравнению с тем, что творилось в "МЮ". Из "Барселоны" я ушел, так как был предан президенту. Я отказался от шести миллионов евро.

Но в "Манчестер Юнайтед" мне удалось многого добиться. Я сохранил доверие игроков и это наполняет меня гордостью. "МЮ" - это лучшая глава в моей тренерской карьере. Мы сумели выиграть Кубок Англии, играя вдесятером. Это самый престижный национальный турнир в мире", - приводит слова ван Гала The Mirror.

Ван Гал тренировал "Манчестер Юнайтед" с 2014 по 2016 год. За этот период манкунианцы завоевали Кубок Англии, а также финишировали на четвертом и пятом месте в чемпионате Англии.

Не пропустите: Ван Гал советует "Барселоне" перевести Френки Де Йонга в центр обороны. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Сане уже в "Баварии"? Рассказываем, что известно на данный момент

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов