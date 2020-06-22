"Моя красавица". Александр Мостовой показал фото своей дочери от француженки

Бывший полузащитник "Спартака" и сборной России Александр Мостовой показал, как выглядит его дочь Эмма, которой исполнился 21 год.

"21 год сегодня. Как быстро летит время! Моя красавица! Люблю, люблю, люблю!" - написал Мостовой в своем Instagram, опубликовав фотографии дочери.

Эмма родилась в семье Мостового с француженкой Стефани, на которой он был женат в 90-х. Также у них есть сын Александр, которому сейчас 23 года.

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