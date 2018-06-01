"Моя попытка номер 5": чего ожидать от сборной Туниса на Чемпионате Мира

Сборная Туниса по футболу

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 14

Лучший результат на чемпионате Мира: групповой этап в 1978, 1998, 2002 и 2006 годах.

Гвардейцы: Радхи Жаиди (105 матчей) – в истории, Аймен Матлути (70 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Иссам Джемаа (36 голов) – в истории, Вахби Хазри (12 голов) – в заявке.

История выступлений на чемпионате Мира

Впервые сборная Туниса попала на Чемпионат Мира в 1978 году. Тогда система отбора в зоне КАФ несколько отличалась от сегодняшней, поэтому на финальном этапе "карфагенским орлам" пришлось сыграть групповой этап вместе с Египтом и Нигерией. Для прохода на мундиаль нужно было выигрывать квартет, ибо в 1978 году только одна африканская команда могла поехать на чемпионат Мира. И Тунис финальную группу успешно выиграл, добыв 2 победы в 4 матчах. Но победа над сильнейшими сборными Африки – это не все, чем успели отличиться "орлы" на том отборе. Еще в первом раунде Тунис выиграл первую в истории квалификаций серию пенальти, перебив Марокко со счетом 4:2.

На своем первом Чемпионате Мира Тунис, как и ожидалось, не смог выйти из группы. Хотя, после первого тура "орлы из Карфагена" даже возглавили квартет, победив Мексику со счетом 3:1. Дальше последовало поражение от сборной Польши (1:0) и ничья с ФРГ (0:0). Как следствие, Тунис под руководством Абдельмажида Шетали набрал 3 очка (тогда за победу насчитывали 2 балла, за ничью – 1), занял третье место в группе и отправился домой. Примечательно, что победа над Мексикой стала первым успехом в финальной части мундиаля для африканских сборных. Сегодня такое достижение не вызывает особого удивления, ведь впервые команда с "черного континента" поехала на Чемпионат Мира только в 1970 году (Марокко).

На следующий мировой турнир "орлы" приехали аж спустя 20 лет. Нужно признать, что в период с 1996 по 2006 гг. Тунис был одной из лучших команд на континенте. В течении 10 лет "орлы" трижды выступали на Чемпионате Мира и дважды выходили в финал Кубка африканских наций, выиграв этот турнир в 2004. Тогда в команде играли такие игроки, как Радхи Жаиди (рекордсмен по играм за сборную), Мехди Нафти, Карим Хагги и Али Бумнижель. Несмотря на наличие крепкой команды, которая состояла из игроков испанских и французских середняков, Тунис так ни разу и не вышел из группы. Чемпионат в 1998 году не запомнился ничем, кроме ничьи с Румынией (1:1). В остальных матчах – против Англии и Колумбии – Тунис пытался зацепиться за очки, однако проиграл поединки с общим счетом 3:0 и занял последнее место в квартете.

В Японии и Кореи "орлы из Карфагена" показали абсолютно те же результаты, что и 4 года назад: два поражения с общим счетом 0:3, ничья 1:1 и последнее место в группе с разницей мячей "-3". Только теперь вместо сборной Румынии были бельгийцы, вместо Колумбии – Россия, а самое крупное поражение (0:2) Тунис потерпел от хозяев турнира – Японии. В 2006 году в Германии "орлы" смогли покинуть свое нелюбимое последнее место и даже забили гол испанцам. Однако, после 1978 года, Тунис так и не смог набрать больше одного очка в группе. 2006 год команда Роже Лемера и вовсе могла закончить с нулем, если бы не спасительный гол гвардейца Радхи Жаиди в компенсированное время матча против Саудовской Аравии. То попадание в сетку даже оставляло шансы на выход из группы. Для этого в последнем нужно было всего-то победить один из сильнейших составов в истории сборной Украины. Однако, гол Шевченко и поражение 0:1 оставили "орлов из Карфагена" на третьем месте. Игру с Испанией можно выносить за скобки. Даже тот факт, что Тунис вел в счете до 71 минуты, не позволил парням Лемера увезти с Мерседес-Бенц-Арены хотя бы ничью. Матч закончился со счетом 3:1.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В отборе Тунис попал в не самую сложную группу с ДР Конго, Ливией и Гвинеей. Однако перед этим было противостояние с Мавританией, в котором "орлы" с трудом одержали две победы с одинаковым счетом 2:1. Отборочный квартет Тунис прошел достаточно легко, не потерпев ни одного поражения. При этом команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью: в 4 туре против ДР Конго (2:2) и в последнем против Ливии (0:0). "Орлы" набрали 14 очков и оформили первое место в группе "А". Лучшим бомбардиром тунисской сборной в квалификации стал вингер Юссеф Мсакни, который не поедет в Россию из-за повреждения. Интересно, что все три гола футболист оформил в пятом туре в игре против Гвинеи. Та встреча закончилась со счетом 4:1, победа гарантировала Тунису поездку на мундиаль.

Расширенная заявка на Чемпионат Мира 2018:

Голкиперы: Аймен Матлути ("Аль-Батин", Саудовская Аравия), Моэз Бен-Шерифиа ("Эсперанс", Тунис), Фарук Бен-Мустафа ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Муэ Ассен ("Шатору", Франция).



Защитники: Хамди Наггез ("Замалек", Египет), Дилан Бронн ("Гент", Бельгия), Рами Бедуи ("Сетиф", Алжир), Йоан Беналуан ("Лестер Сити", Англия), Сиам Бен-Юссеф ("Касымпаша", Турция), Яссин Мерия ("Сфаксьен", Тунис), Билель Мохсни ("Данди Юнайтед", Шотландия), Халиль Шеммам ("Эсперанс", Тунис), Уссама Хаддади ("Дижон", Франция), Али Маалул ("Аль-Ахли Джидда", Саудовская Аравия).



Полузащитники: Элье Скири ("Монпелье", Франция), Мохамед Бен-Амор ("Аль-Ахли Джидда", Саудовская Аравия), Гилан Шалали ("Эсперанс", Тунис), Карим Лариби ("Чезена", Италия), Ферджани Сасси ("Ан-Наср", Саудовская Аравия), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн", Тунис), Саиф-Эдин Хауи ("Труа", Франция), Мохамед Ларби ("Тур", Франция).



Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Вахби Хазри ("Ренн", Франция), Анис Бадри ("Эсперанс", Тунис), Бассем Срарфи ("Ницца", Франция), Ахмед Акаичи ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Наим Слити ("Дижон", Франция), Сабер Хелифа ("Клуб Африкэн", Тунис).

Оптимальный состав:

Ассен – Наггез, Мерия, Беналуан, Хаддади – Скири, Сасси – Хазри, Хауи, Слити – Акаичи

Ключевой игрок

Ни для кого не будет сюрпризом, если сказать, что Вахби Хазри является главной звездой сборной Туниса. Вингер "Ренна" провел один из лучших сезонов в карьере, забив 9 голов в 24 матчах Лиги 1. Кроме того, Хазри – это игрок, который переломил ход противостояния с Мавританией, забив гол при общем счете 2:2. Именно его активные действия позволили Тунису пройти в групповой этап. В последствии еще один гол Вабхи позволил победить Ливию в очень непростом матче второго тура. Можно с уверенностью утверждать, что Хазри – это "тунисский Салах". Именно его фланговые рывки и завершающие удары являются чуть ли не единственным шансом в борьбе с англичанами и бельгийцами.

Тренер

Сборную Туниса возглавляет очень уникальный тренер. Набил Маалул уже второй раз тренирует "карфагенских орлов". Предыдущий приход специалиста датируется февралем – сентябрем 2013 года. Под руководством Маалула Тунис провел 13 матчей и ни в одном из них(!) не проиграл. Впечатляющая статистика! Но самым большим успехом тренера является победа в африканской Лиге чемпионов во главе клуба "Эсперанс". При этом "Эсперанс" стал единственным местом, в котором Маалул задержался больше, чем на год.

Стоит сказать, что не все игроки команды позитивно восприняли назначение Набила Маалула, который заменил на тренерском мостике поляка Хенрика Касперчака. В сети не раз появлялась информация, что лидеры Туниса Энис Бен-Хатира и Аймен Абденнур очень эмоционально отреагировали на появление Маалула в сборной. Как не сложно догадаться, конфликт получил очень запущенную стадию и на Чемпионат Мира они не поедут. Стоит ли считать тренера слабой стороной команды? Скорее всего, нет! Ведь "карфагенские орлы" впервые за 12 лет едут на Чемпионат Мира, а результаты команды выглядят вполне достойно.

Перспективы на Чемпионат Мира:

Глядя на группу, в которой играют Бельгия, Англия и Панама, напрашивается вывод, что выход из группы сборной Туниса опять не светит. Конечно, Бельгия и Англия являются главными фаворитами группы. Именно им предвещают борьбу за первое место. Единственный шанс Туниса – это крупная победа над экзотической Панамой и героическая "подножка" одному из лидеров, которая, кстати, вполне возможна. Бельгийцы, имея в своем распоряжении лучшее футбольное поколение в истории страны, не очень уверенно проходят групповые этапы крупных турниров. А Англия очень мало забивает в играх с командами уровня Словакии или Словении. Любая ошибка соперников может позволить "орлам" выцарапать вторую строчку в квартете. Однако, шансы на такой исход весьма минимальные.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

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