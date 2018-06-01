"Моя попытка номер 5": чего ожидать от сборной Туниса на Чемпионате Мира

Теги тунисвахби хазри

"Моя попытка номер 5": чего ожидать от сборной Туниса на Чемпионате МираСборная Туниса по футболу

Конфедерация: КАФ

Рейтинг ФИФА: 14

Лучший результат на чемпионате Мира: групповой этап в 1978, 1998, 2002 и 2006 годах.

Гвардейцы: Радхи Жаиди (105 матчей) – в истории, Аймен Матлути (70 матчей) – в заявке.

Лучшие бомбардиры: Иссам Джемаа (36 голов) – в истории, Вахби Хазри (12 голов) – в заявке.

История выступлений на чемпионате Мира

Впервые сборная Туниса попала на Чемпионат Мира в 1978 году. Тогда система отбора в зоне КАФ несколько отличалась от сегодняшней, поэтому на финальном этапе "карфагенским орлам" пришлось сыграть групповой этап вместе с Египтом и Нигерией. Для прохода на мундиаль нужно было выигрывать квартет, ибо в 1978 году только одна африканская команда могла поехать на чемпионат Мира. И Тунис финальную группу успешно выиграл, добыв 2 победы в 4 матчах. Но победа над сильнейшими сборными Африки – это не все, чем успели отличиться "орлы" на том отборе. Еще в первом раунде Тунис выиграл первую в истории квалификаций серию пенальти, перебив Марокко со счетом 4:2.

На своем первом Чемпионате Мира Тунис, как и ожидалось, не смог выйти из группы. Хотя, после первого тура "орлы из Карфагена" даже возглавили квартет, победив Мексику со счетом 3:1. Дальше последовало поражение от сборной Польши (1:0) и ничья с ФРГ (0:0). Как следствие, Тунис под руководством Абдельмажида Шетали набрал 3 очка (тогда за победу насчитывали 2 балла, за ничью – 1), занял третье место в группе и отправился домой. Примечательно, что победа над Мексикой стала первым успехом в финальной части мундиаля для африканских сборных. Сегодня такое достижение не вызывает особого удивления, ведь впервые команда с "черного континента" поехала на Чемпионат Мира только в 1970 году (Марокко).

На следующий мировой турнир "орлы" приехали аж спустя 20 лет. Нужно признать, что в период с 1996 по 2006 гг. Тунис был одной из лучших команд на континенте. В течении 10 лет "орлы" трижды выступали на Чемпионате Мира и дважды выходили в финал Кубка африканских наций, выиграв этот турнир в 2004. Тогда в команде играли такие игроки, как Радхи Жаиди (рекордсмен по играм за сборную), Мехди Нафти, Карим Хагги и Али Бумнижель. Несмотря на наличие крепкой команды, которая состояла из игроков испанских и французских середняков, Тунис так ни разу и не вышел из группы. Чемпионат в 1998 году не запомнился ничем, кроме ничьи с Румынией (1:1). В остальных матчах – против Англии и Колумбии – Тунис пытался зацепиться за очки, однако проиграл поединки с общим счетом 3:0 и занял последнее место в квартете.

В Японии и Кореи "орлы из Карфагена" показали абсолютно те же результаты, что и 4 года назад: два поражения с общим счетом 0:3, ничья 1:1 и последнее место в группе с разницей мячей "-3". Только теперь вместо сборной Румынии были бельгийцы, вместо Колумбии – Россия, а самое крупное поражение (0:2) Тунис потерпел от хозяев турнира – Японии. В 2006 году в Германии "орлы" смогли покинуть свое нелюбимое последнее место и даже забили гол испанцам. Однако, после 1978 года, Тунис так и не смог набрать больше одного очка в группе. 2006 год команда Роже Лемера и вовсе могла закончить с нулем, если бы не спасительный гол гвардейца Радхи Жаиди в компенсированное время матча против Саудовской Аравии. То попадание в сетку даже оставляло шансы на выход из группы. Для этого в последнем нужно было всего-то победить один из сильнейших составов в истории сборной Украины. Однако, гол Шевченко и поражение 0:1 оставили "орлов из Карфагена" на третьем месте. Игру с Испанией можно выносить за скобки. Даже тот факт, что Тунис вел в счете до 71 минуты, не позволил парням Лемера увезти с Мерседес-Бенц-Арены хотя бы ничью. Матч закончился со счетом 3:1.

Отбор на Чемпионат Мира 2018

В отборе Тунис попал в не самую сложную группу с ДР Конго, Ливией и Гвинеей. Однако перед этим было противостояние с Мавританией, в котором "орлы" с трудом одержали две победы с одинаковым счетом 2:1. Отборочный квартет Тунис прошел достаточно легко, не потерпев ни одного поражения. При этом команда одержала 4 победы и дважды сыграла вничью: в 4 туре против ДР Конго (2:2) и в последнем против Ливии (0:0). "Орлы" набрали 14 очков и оформили первое место в группе "А". Лучшим бомбардиром тунисской сборной в квалификации стал вингер Юссеф Мсакни, который не поедет в Россию из-за повреждения. Интересно, что все три гола футболист оформил в пятом туре в игре против Гвинеи. Та встреча закончилась со счетом 4:1, победа гарантировала Тунису поездку на мундиаль.

Расширенная заявка на Чемпионат Мира 2018:

Голкиперы: Аймен Матлути ("Аль-Батин", Саудовская Аравия), Моэз Бен-Шерифиа ("Эсперанс", Тунис), Фарук Бен-Мустафа ("Аль-Шабаб", Саудовская Аравия), Муэ Ассен ("Шатору", Франция). 

Защитники: Хамди Наггез ("Замалек", Египет), Дилан Бронн ("Гент", Бельгия), Рами Бедуи ("Сетиф", Алжир), Йоан Беналуан ("Лестер Сити", Англия), Сиам Бен-Юссеф ("Касымпаша", Турция), Яссин Мерия ("Сфаксьен", Тунис), Билель Мохсни ("Данди Юнайтед", Шотландия), Халиль Шеммам ("Эсперанс", Тунис), Уссама Хаддади ("Дижон", Франция), Али Маалул ("Аль-Ахли Джидда", Саудовская Аравия). 

Полузащитники: Элье Скири ("Монпелье", Франция), Мохамед Бен-Амор ("Аль-Ахли Джидда", Саудовская Аравия), Гилан Шалали ("Эсперанс", Тунис), Карим Лариби ("Чезена", Италия), Ферджани Сасси ("Ан-Наср", Саудовская Аравия), Ахмед Халил ("Клуб Африкэн", Тунис), Саиф-Эдин Хауи ("Труа", Франция), Мохамед Ларби ("Тур", Франция). 

Нападающие: Фахреддин Бен-Юссеф ("Аль-Иттифак", Саудовская Аравия), Вахби Хазри ("Ренн", Франция), Анис Бадри ("Эсперанс", Тунис), Бассем Срарфи ("Ницца", Франция), Ахмед Акаичи ("Аль-Иттихад", Саудовская Аравия), Наим Слити ("Дижон", Франция), Сабер Хелифа ("Клуб Африкэн", Тунис).

Оптимальный состав:

Ассен – Наггез, Мерия, Беналуан, Хаддади – Скири, Сасси – Хазри, Хауи, Слити – Акаичи

Ключевой игрок

Ни для кого не будет сюрпризом, если сказать, что Вахби Хазри является главной звездой  сборной Туниса. Вингер "Ренна" провел один из лучших сезонов в карьере, забив 9 голов в 24 матчах Лиги 1. Кроме того, Хазри – это игрок, который переломил ход противостояния с Мавританией, забив гол при общем счете 2:2. Именно его активные действия позволили Тунису пройти в групповой этап. В последствии еще один гол Вабхи позволил победить Ливию в очень непростом матче второго тура. Можно с уверенностью утверждать, что Хазри – это "тунисский Салах". Именно его фланговые рывки и завершающие удары являются чуть ли не единственным шансом в борьбе с англичанами и бельгийцами.

Тренер

Сборную Туниса возглавляет очень уникальный тренер. Набил Маалул уже второй раз тренирует "карфагенских орлов". Предыдущий приход специалиста датируется февралем – сентябрем 2013 года. Под руководством Маалула Тунис провел 13 матчей и ни в одном из них(!) не проиграл. Впечатляющая статистика! Но самым большим успехом тренера является победа в африканской Лиге чемпионов во главе клуба "Эсперанс". При этом "Эсперанс" стал единственным местом, в котором Маалул задержался больше, чем на год.

Стоит сказать, что не все игроки команды позитивно восприняли назначение Набила Маалула, который заменил на тренерском мостике поляка Хенрика Касперчака. В сети не раз появлялась информация, что лидеры Туниса Энис Бен-Хатира и Аймен Абденнур очень эмоционально отреагировали на появление Маалула в сборной. Как не сложно догадаться, конфликт получил очень запущенную стадию и на Чемпионат Мира они не поедут. Стоит ли считать тренера слабой стороной команды? Скорее всего, нет! Ведь "карфагенские орлы" впервые за 12 лет едут на Чемпионат Мира, а результаты команды выглядят вполне достойно.

Перспективы на Чемпионат Мира:

Глядя на группу, в которой играют Бельгия, Англия и Панама, напрашивается вывод, что выход из группы сборной Туниса опять не светит. Конечно, Бельгия и Англия являются главными фаворитами группы. Именно им предвещают борьбу за первое место. Единственный шанс Туниса – это крупная победа над экзотической Панамой и героическая "подножка" одному из лидеров, которая, кстати, вполне возможна. Бельгийцы, имея в своем распоряжении лучшее футбольное поколение в истории страны, не очень уверенно проходят групповые этапы крупных турниров. А Англия очень мало забивает в играх с командами уровня Словакии или Словении. Любая ошибка соперников может позволить "орлам" выцарапать вторую строчку в квартете. Однако, шансы на такой исход весьма минимальные.

Игорь Малиенко | http://soccernews.ru

Также не пропустите представление следующих сборных:

АнглияПанамаПольшаСенегалЯпония

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Роналду сообщил игрокам "Реала" об уходе из клуба

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Полная таблица

топ-5 тегов