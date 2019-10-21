"Моя жирная свинья": Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой
Форвард "Порту" Зе Луиш в шутливой форме назвал свою жену Алесю "жирной свиньей".
Бывший игрок "Спартака" опубликовал с сторис инстаграма видео, на котором его возлюбленная ест шоколадный крем.
В ролике девушка признаётся, что лакомство очень вкусное, но жирное. В ответ футболист пошутил следующим образом: "Серьёзно? Жаловаться и продолжать кушать? О боже мой, моя жирная свинья".
В текущем сезоне 28-летний Зе Луиш сыграл за "Порту" 11 матчей и забил 7 голов.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ФК Фамаликао
|7
|19
|2
|Бенфика
|7
|18
|3
|Порту
|7
|18
|4
|Витория Гимарайнш
|7
|12
|5
|КД Тондела
|8
|12
|6
|Спортинг Лиссабон
|7
|11
|7
|Боавишта
|7
|11
|8
|Санта-Клара
|7
|11
|9
|Рио Аве
|7
|10
|10
|Маритиму
|7
|8
|11
|Брага
|7
|8
|12
|Морейренсе ФК
|7
|7
|13
|Витория Сетубал
|7
|7
|14
|Жил Висенте
|7
|6
|15
|Портимоненсе
|7
|5
|16
|Белененсиш
|7
|5
|17
|Пасуш де Феррейра
|7
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|8
|3