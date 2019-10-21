"Моя жирная свинья": Зе Луиш жёстко пошутил над своей русской женой

Форвард "Порту" Зе Луиш в шутливой форме назвал свою жену Алесю "жирной свиньей".

Бывший игрок "Спартака" опубликовал с сторис инстаграма видео, на котором его возлюбленная ест шоколадный крем.

В ролике девушка признаётся, что лакомство очень вкусное, но жирное. В ответ футболист пошутил следующим образом: "Серьёзно? Жаловаться и продолжать кушать? О боже мой, моя жирная свинья".

В текущем сезоне 28-летний Зе Луиш сыграл за "Порту" 11 матчей и забил 7 голов.

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