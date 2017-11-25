Мойес близок к антирекорду АПЛ

В рамках 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" под руководством Дэвида Мойеса на своём поле сыграл вничью с "Лестером" со счётом 1:1.

Таким образом, безвыигрышная домашняя серия 54-летнего специалиста в Премьер-лиге в 2017 году уже достигла 11 встреч.

Как сообщает Opta, Мойес повторил антирекорд Мика Маккарти, который в 2005 году, будучи наставником "Сандерленда", также на протяжении 11 матчей не мог одержать победу в АПЛ в родных стенах. | http://soccernews.ru