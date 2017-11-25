Мойес близок к антирекорду АПЛ

Теги вест хэм юнайтеддэвид мойес

Мойес близок к антирекорду АПЛ

В рамках 13-го тура АПЛ "Вест Хэм" под руководством Дэвида Мойеса на своём поле сыграл вничью с "Лестером" со счётом 1:1.

Таким образом, безвыигрышная домашняя серия 54-летнего специалиста в Премьер-лиге в 2017 году уже достигла 11 встреч.

Как сообщает Opta, Мойес повторил антирекорд Мика Маккарти, который в 2005 году, будучи наставником "Сандерленда", также на протяжении 11 матчей не мог одержать победу в АПЛ в родных стенах. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 12 34
2 Манчестер Юнайтед 13 29
3 Челси 13 26
4 Тоттенхэм 13 24
5 Ливерпуль 13 23
6 Арсенал Лондон 12 22
7 Бернли 12 22
8 Уотфорд 13 21
9 Брайтон & Хоув Альбион 13 16
10 Хаддерсфилд Таун 12 15
11 Лестер Сити 13 14
12 Борнмут 13 14
13 Ньюкасл Юнайтед 13 14
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 13 13
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 13 11
18 Вест Хэм Юнайтед 13 10
19 Суонси Сити 13 9
20 Кристал Пэлас 13 8
Полная таблица

топ-5 тегов