Мойес близок к возвращению в "Вест Хэм"
Дэвид Мойес, судя по всему, вновь возглавит "Вест Хэм".
Как сообщает The Independent, "молотобойцы" остановили свой выбор на шотландском специалисте. Вероятно, ему будет предложен контракт до лета 2021 года.
Напомним, что Мойес тренировал "Вест Хэм" с 2017 по 2018 год и с тех пор находится без работы.
После 19 туров лондонский клуб идет в АПЛ на 17-м месте.
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|Команда
|М
|О
|1
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|18
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|2
|Лестер Сити
|20
|42
|3
|Манчестер Сити
|19
|38
|4
|Челси
|19
|32
|5
|Тоттенхэм
|20
|30
|6
|Вулверхэмптон
|19
|30
|7
|Шеффилд Юнайтед
|19
|29
|8
|Манчестер Юнайтед
|19
|28
|9
|Кристал Пэлас
|20
|27
|10
|Эвертон
|20
|25
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|20
|25
|12
|Арсенал Лондон
|19
|24
|13
|Бернли
|19
|24
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|20
|23
|15
|Саутгемптон
|20
|22
|16
|Борнмут
|20
|20
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|19
|19
|18
|Астон Вилла
|20
|18
|19
|Уотфорд
|20
|16
|20
|Норвич Сити
|20
|13