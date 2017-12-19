Мойес: "Думаю, я мог бы справиться с работой в любом клубе мира"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес уверен, что ему по силам справиться с работой на посту наставника "молотобойцев".

Специалист пришел в команду в прошлом месяце. Под его руководством лондонцы одержали две победы, дважды сыграли вничью, а также потерпели три поражения.

"Думаю, я мог бы справиться с работой в любом клубе мира. Уверен, что могу сделать это в "Вест Хэме". Я пришел в клуб, чтобы доказать это. Нужно прийти и доказать, на что ты способен. Репутация ничего не значит", - сказал он.

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