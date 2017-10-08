Мойес: "Если ты тренируешь "МЮ", то обязан побеждать, а я побеждал недостаточно часто"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес поделился мнением о своей работе в стане "красных дьяволов".

"Согласен полностью - если ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", то обязан побеждать. А я побеждал недостаточно часто. При этом я не думаю, что существует тренер, который бы справился с задачей лучше и быстрее меня за время, которым я располагал после отставки сэра Алекса.

Команда менялась. Не только Фергюсон ушел, клуб покинул Дэвид Гилл, пришел Эд Вудворд. Перемены требовали времени. Да, я возглавил чемпионов, но клубы вроде "Челси" и "Манчестер Сити" потратили огромные деньги тем летом в попытке догнать нас" - приводит слова Мойеса Goal.com.

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