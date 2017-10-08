Мойес: "Если ты тренируешь "МЮ", то обязан побеждать, а я побеждал недостаточно часто"
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес поделился мнением о своей работе в стане "красных дьяволов".
"Согласен полностью - если ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", то обязан побеждать. А я побеждал недостаточно часто. При этом я не думаю, что существует тренер, который бы справился с задачей лучше и быстрее меня за время, которым я располагал после отставки сэра Алекса.
Команда менялась. Не только Фергюсон ушел, клуб покинул Дэвид Гилл, пришел Эд Вудворд. Перемены требовали времени. Да, я возглавил чемпионов, но клубы вроде "Челси" и "Манчестер Сити" потратили огромные деньги тем летом в попытке догнать нас" - приводит слова Мойеса Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|7
|19
|2
|Манчестер Юнайтед
|7
|19
|3
|Тоттенхэм
|7
|14
|4
|Челси
|7
|13
|5
|Арсенал Лондон
|7
|13
|6
|Бернли
|7
|12
|7
|Уотфорд
|7
|12
|8
|Ливерпуль
|6
|11
|9
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|10
|Вест Бромвич Альбион
|7
|9
|11
|Хаддерсфилд Таун
|7
|9
|12
|Саутгемптон
|7
|8
|13
|Сток Сити
|7
|8
|14
|Брайтон & Хоув Альбион
|7
|7
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|7
|7
|16
|Эвертон
|7
|7
|17
|Лестер Сити
|7
|5
|18
|Суонси Сити
|7
|5
|19
|Борнмут
|7
|4
|20
|Кристал Пэлас
|7
|0