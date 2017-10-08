Мойес: "Если ты тренируешь "МЮ", то обязан побеждать, а я побеждал недостаточно часто"

Теги манчестер юнайтеддэвид мойес

Мойес: "Если ты тренируешь "МЮ", то обязан побеждать, а я побеждал недостаточно часто"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес поделился мнением о своей работе в стане "красных дьяволов".

"Согласен полностью - если ты тренируешь "Манчестер Юнайтед", то обязан побеждать. А я побеждал недостаточно часто. При этом я не думаю, что существует тренер, который бы справился с задачей лучше и быстрее меня за время, которым я располагал после отставки сэра Алекса.

Команда менялась. Не только Фергюсон ушел, клуб покинул Дэвид Гилл, пришел Эд Вудворд. Перемены требовали времени. Да, я возглавил чемпионов, но клубы вроде "Челси" и "Манчестер Сити" потратили огромные деньги тем летом в попытке догнать нас" - приводит слова Мойеса Goal.com.

Читайте также: Болельщики "Манчестер Юнайтед" назвали лучшего игрока сентября в своей команде. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Британские разборки: Уэльс и Ирландия встретятся в решающем матче отбора

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 7 19
2 Манчестер Юнайтед 7 19
3 Тоттенхэм 7 14
4 Челси 7 13
5 Арсенал Лондон 7 13
6 Бернли 7 12
7 Уотфорд 7 12
8 Ливерпуль 6 11
9 Ньюкасл Юнайтед 6 9
10 Вест Бромвич Альбион 7 9
11 Хаддерсфилд Таун 7 9
12 Саутгемптон 7 8
13 Сток Сити 7 8
14 Брайтон & Хоув Альбион 7 7
15 Вест Хэм Юнайтед 7 7
16 Эвертон 7 7
17 Лестер Сити 7 5
18 Суонси Сити 7 5
19 Борнмут 7 4
20 Кристал Пэлас 7 0
Полная таблица

топ-5 тегов