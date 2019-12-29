Мойес - главный претендент на пост главного тренера "Вест Хэма"

Дэвид Мойес - главный кандидат на пост главного тренера "Вест Хэма".

Ранее стало известно, что клуб уволил специалиста Мануэля Пеллегрини из-за неудовлетворительных результатов команды.

По данным источника, Моейс возглавит "Вест Хэм" в ближайшие дни. Ранее - в 2017 году - он уже тренировал английский клуб на протяжении 9 месяцев.

После 20 туров АПЛ "Вест Хэм" занимает 17 место в турнирной таблице.

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