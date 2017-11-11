Мойес хочет избавиться от Арнаутовича

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Мойес хочет избавиться от Арнаутовича

Форвард "Вест Хэма" Марко Арнаутович покинет клуб.

Как сообщают английские СМИ, за уход футболиста выступил новый наставник "молотобойцев" Дэвид Мойес.

В текущем сезоне Арнаутович провел 9 матчей и отметился двумя голевыми передачами.

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