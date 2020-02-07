Мойес хочет видеть Месси в АПЛ

Наставник лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес выразил надежду, что капитан "Барселоны" Лионель Месси попробует свои силы в АПЛ.

"Было бы невероятно увидеть его в Англии. Мы живём в эпоху Месси и Роналду. И одного из них не хватало в Премьер-лиге. Впрочем, я надеюсь, что это ещё возможно. Мне посчастливилось пару раз встретиться с Месси в Испании, и я могу заверить, что вблизи он ещё лучше", - цитирует Мойеса Football.London.

Месси всю свою карьеру провёл в "Барселоне", однако в последнее время возникло немало слухов о его возможном уходе из каталонского клуба.

По информации, La Gazzetta dello Sport, трансфер 32-летнего нападающего могут позволить себе "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Интер" и ПСЖ.

Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году, однако ,по некоторым данным, у него есть право покинуть "Камп Ноу" бесплатно по окончании любого из сезонов.

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