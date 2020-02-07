Мойес хочет видеть Месси в АПЛ
Наставник лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес выразил надежду, что капитан "Барселоны" Лионель Месси попробует свои силы в АПЛ.
"Было бы невероятно увидеть его в Англии. Мы живём в эпоху Месси и Роналду. И одного из них не хватало в Премьер-лиге. Впрочем, я надеюсь, что это ещё возможно. Мне посчастливилось пару раз встретиться с Месси в Испании, и я могу заверить, что вблизи он ещё лучше", - цитирует Мойеса Football.London.
Месси всю свою карьеру провёл в "Барселоне", однако в последнее время возникло немало слухов о его возможном уходе из каталонского клуба.
По информации, La Gazzetta dello Sport, трансфер 32-летнего нападающего могут позволить себе "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Ювентус", "Интер" и ПСЖ.
Контракт аргентинца с "сине-гранатовыми" истекает в 2021 году, однако ,по некоторым данным, у него есть право покинуть "Камп Ноу" бесплатно по окончании любого из сезонов.
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Месси "бомбит" из-за решений руководства "Барселоны", легенда готова уйти! Разбираемся, что происходит в каталонском гранде
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|25
|73
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|25
|49
|4
|Челси
|25
|41
|5
|Шеффилд Юнайтед
|25
|36
|6
|Манчестер Юнайтед
|25
|35
|7
|Вулверхэмптон
|25
|35
|8
|Тоттенхэм
|24
|34
|9
|Эвертон
|25
|33
|10
|Арсенал Лондон
|25
|31
|11
|Бернли
|25
|31
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|25
|31
|13
|Саутгемптон
|25
|31
|14
|Кристал Пэлас
|25
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|25
|26
|16
|Борнмут
|25
|26
|17
|Астон Вилла
|25
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|25
|24
|19
|Уотфорд
|25
|23
|20
|Норвич Сити
|25
|18