Мойес хотел купить Крооса, Бэйла и Фабрегаса в "МЮ"
Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал об игроках, которых хотел купить в английский клуб. Об этом сообщает AS.
"Мы надеялись, что сможем купить Бэйла. Думали, что сможем уговорить его перейти в наш клуб, так как уход футболиста из "Реала" был почти решен. Мы пытались его убедить, предлагали много денег.
Также мы почти купили Фабрегаса. Я хотел переманить его из "Барселоны".
Я встречался с Тони Кроосом и договорился, что он может прийти в "МЮ" до того, как он оказался в "Реале", - сказал Моейс.
"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов. Мойес возглавлял "МЮ" с мая 2013 года до апреля 2014-го.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14