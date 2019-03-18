Мойес хотел купить Крооса, Бэйла и Фабрегаса в "МЮ"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал об игроках, которых хотел купить в английский клуб. Об этом сообщает AS.

"Мы надеялись, что сможем купить Бэйла. Думали, что сможем уговорить его перейти в наш клуб, так как уход футболиста из "Реала" был почти решен. Мы пытались его убедить, предлагали много денег.

Также мы почти купили Фабрегаса. Я хотел переманить его из "Барселоны".

Я встречался с Тони Кроосом и договорился, что он может прийти в "МЮ" до того, как он оказался в "Реале", - сказал Моейс.

"Манчестер Юнайтед" занимает 5 место в турнирной таблице, имея в активе 58 баллов. Мойес возглавлял "МЮ" с мая 2013 года до апреля 2014-го.

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