Мойес хотел подписать в "МЮ" Бэйла и Фабрегаса

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Мойес хотел подписать в "МЮ" Бэйла и Фабрегаса

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес хотел видеть в стане "красных дьяволов" Гарета Бэйла и Сеска Фабрегаса.

"Я общался с Сеском по телефону несколько раз, он не чувствовал себя уверенно в "Барселоне". Помню, как он мне сказал, что если не начнет следующий матч в стартовом составе каталонского клуба, то действительно рассмотрит вариант с трансфером в "Манчестер Юнайтед". "Барселона" тогда включила его в "старт".

С Бэйлом я тоже общался. Он сказал, что его сердце принадлежит "Реалу", мы старались его отговорить и переубедить, но не срослось. В то время мы предлагали больше денег, чем он получал в "Тоттенхэме". На самом деле, было много таких историй, но только двоих футболистов я мог представить игроками "Манчестер Юнайтед" - приводит слова Мойеса Goal.com.

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