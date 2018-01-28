Мойес: "Масуаку поступил просто отвратительно"

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Мойес: "Масуаку поступил просто отвратительно"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес раскритиковал полузащитника Артюра Масуаку, который плюнул в нападающего "Уигана" Ника Пауэлла

"Масуаку поступил просто отвратительно. Его наказание абсолютно заслуженное. Подобное поведение совершенно неприемлемо. Судья не мог не увидеть этого и принял правильное решение. Я совершенно уверен в этом. 

Нам нравится Масуаку. Он хороший парень. Подобное не характерно для него. Но за такое ты должен быть наказан при любом образе жизни. Клуб отреагирует соответствующе", - приводит слова Мойеса Sky Sports.

Не пропустите: Хавбек "Вест Хэма" Масуаку может быть дисквалифицирован за плевок в соперника. | http://soccernews.ru

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