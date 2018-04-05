Мойес может остаться в "Вест Хэме"

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Мойес может остаться в "Вест Хэме"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес может продолжить работу в лондонском клубе, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство "молотобойцев" довольно результатами команды, в связи с чем, планируется предложить шотландскому наставнику новый долгосрочный контракт.

Напомним, что действующее соглашение Мойеса с "Вест Хэмом" истекает летом 2018 года.

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