Мойес может покинуть "Вест Хэм"

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Мойес может покинуть "Вест Хэм"

Руководство "Вест Хэма" не рассчитывает на главного тренера команды Дэвида Мойеса в долгосрочной перспективе, сообщает The Telegraph.

По сведениям издания, вне зависимости от результатов шотландский специалист покинет пост наставника "молотобойцев" по окончании нынешнего сезона.

Летом "Вест Хэм" возглавит новый тренер. Боссы лондонского клуба выбирают между Рафаэлем Бенитесом ("Ньюкасл"), Дэвидом Вагнером ("Хаддерсфилд") и Марку Силвой (безработный).  

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