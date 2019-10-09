Мойес может вернуться в "Эвертон"
Руководство "Эвертона" рассматривает вариант с возвращением Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.
Как сообщает The Mirror, в возобновлении сотрудничества заинтересованы обе стороны.
Шотландский специалист может сменить Марку Силву, под руководством которого команда провалила старт сезона.
По итогам восьми туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 7 очков.
56-летний Мойес возглавлял "ирисок" с 2002 по 2013 год и не выиграл ни одного трофея.
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|Бернли
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|Вест Хэм Юнайтед
|8
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|8
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|10
|Борнмут
|8
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|Манчестер Юнайтед
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|Брайтон & Хоув Альбион
|8
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|Астон Вилла
|8
|8
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|Саутгемптон
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|Эвертон
|8
|7
|18
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|Ньюкасл Юнайтед
|7
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|Уотфорд
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