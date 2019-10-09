Мойес может вернуться в "Эвертон"

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Мойес может вернуться в "Эвертон"

Руководство "Эвертона" рассматривает вариант с возвращением Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

Как сообщает The Mirror, в возобновлении сотрудничества заинтересованы обе стороны.

Шотландский специалист может сменить Марку Силву, под руководством которого команда провалила старт сезона.

По итогам восьми туров "Эвертон" занимает 18-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе всего 7 очков.

56-летний Мойес возглавлял "ирисок" с 2002 по 2013 год и не выиграл ни одного трофея.

Не пропустите: "Эвертон" хочет переманить тренера "Аякса". | http://soccernews.ru
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