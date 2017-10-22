Мойес может возглавить "Эвертон"

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Мойес может возглавить "Эвертон"

Шотландский специалист Дэвид Мойес может возглавить "Эвертон", сообщает Mirror.

По сведениям издания, руководство "ирисок" недовольно последними результатами команды и может пойти на увольнение Рональда Кумана.

Напомним, что Мойес тренировал "Эвертон" с 2002 по 2013 год. Сейчас клуб занимает 16-е место после 8 туров.

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