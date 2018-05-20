Мойес может возглавить клуб из Чемпионшипа

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Мойес может возглавить клуб из Чемпионшипа

Известный шотландский тренер Дэвид Мойес может возглавить "Сток Сити", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство "гончаров" уверено, что 44-летний специалист сможет вернуть команду в АПЛ. Для этой цели наставнику готовы предложит выгодный контракт и внушительный трансферный бюджет.

Напомним, что накануне "Сток Сити" объявил об отставке Пола Ламберта. Двумя днями ранее "Вест Хэм" уволил Мойеса. | http://soccernews.ru

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