Мойес может возглавить клуб из Чемпионшипа

Известный шотландский тренер Дэвид Мойес может возглавить "Сток Сити", сообщает The Mirror.

По сведениям издания, руководство "гончаров" уверено, что 44-летний специалист сможет вернуть команду в АПЛ. Для этой цели наставнику готовы предложит выгодный контракт и внушительный трансферный бюджет.

Напомним, что накануне "Сток Сити" объявил об отставке Пола Ламберта. Двумя днями ранее "Вест Хэм" уволил Мойеса. | http://soccernews.ru