Мойес может возглавить сборную Шотландии

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Мойес может возглавить сборную Шотландии

Новым главным тренером сборной Шотландии может стать Дэвид Мойес, сообщает Sky Sports.

По сведениям издания, специалист сам хочет получить этот пост и намерен встретиться с руководством шотландской футбольной ассоциации.

На этом посту Мойес может сменить Гордона Стракана, который ушел в отставку после не выхода команды на Чемпионат Мира-2018. 

Ранее 54-летний Мойес тренировал "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Сандерленд".

Не пропустите: Главный тренер сборной Шотландии Стракан отправлен в отставку. | http://soccernews.ru

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