Мойес надеется на усление "Вест Хэма" в зимнее трансферное окно

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес поделился планами на ближайшее трансферное окно.

"Я надеюсь, что мы проведем серьезную трансферную кампанию в январе. Это не самый простой месяц, когда нужно совершить несколько серьезных сделок. Однако мне бы хотелось усилить команду, если это будет возможным.

Я думаю, что было бы очень важно привлечь таких футболистов, которые считают, что им по силам изменить ситуацию в команде. Нужно такие игроки, которые могут взять на себя роль лидеров. Однако это осуществить будет непросто" - приводит слова Мойеса Futnsoccer.

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