Мойес надеется сохранить Харта

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сообщил, что арендованный голкипер Джо Харт останется в клубе.

"Не думаю, что мы смогли бы работать без двух главных вратарей. У нас впереди несколько кубковых матчей и в целом невероятно напряжённый период. Что делать в случае травмы, с кем играть? Я определённо хотел бы двух вратарей.



Они оба на самом деле хорошие вратари. Джо — номер один в Англии, а Адриан — действительно хороший голкипер здесь, в "Вест Хэме", поэтому у нас хорошая конкуренция", — сказал он.

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