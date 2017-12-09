Мойес надеется сохранить Харта

Теги джо хартвест хэм юнайтед

Мойес надеется сохранить ХартаГлавный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес сообщил, что арендованный  голкипер Джо Харт останется в клубе.

"Не думаю, что мы смогли бы работать без двух главных вратарей. У нас впереди несколько кубковых матчей и в целом невероятно напряжённый период. Что делать в случае травмы, с кем играть? Я определённо хотел бы двух вратарей. 

Они оба на самом деле хорошие вратари. Джо — номер один в Англии, а Адриан — действительно хороший голкипер здесь, в "Вест Хэме", поэтому у нас хорошая конкуренция", — сказал он. 

Читайте: Мойес решил сделать Харта запасным вратарем "Вест Хэма" | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

От игры к игре: как развивалось соперничество Моуринью и Гвардиолы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 15 43
2 Манчестер Юнайтед 15 35
3 Челси 16 32
4 Ливерпуль 15 29
5 Тоттенхэм 16 28
6 Арсенал Лондон 15 28
7 Бернли 16 28
8 Лестер Сити 16 23
9 Уотфорд 16 22
10 Эвертон 15 18
11 Хаддерсфилд Таун 16 18
12 Саутгемптон 15 17
13 Брайтон & Хоув Альбион 16 17
14 Борнмут 16 16
15 Сток Сити 16 16
16 Ньюкасл Юнайтед 16 15
17 Вест Бромвич Альбион 16 13
18 Вест Хэм Юнайтед 16 13
19 Суонси Сити 16 12
20 Кристал Пэлас 16 11
Полная таблица

топ-5 тегов