Мойес назвал будущее место работы Венгера

Теги вест хэм юнайтедарсенал лондондэвид мойесарсен венгер

Мойес назвал будущее место работы ВенгераГлавный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не сомневается в том, что нынешний наставник "Арсенала" Арсен Венгер получит предложения по работе в одной из национальных сборных после окончания Чемпионата Мира-2018.

"Думаю, Венгеру поступят предложения из сборных. Когда Чемпионат Мира закончится, он будет целью номер один сразу для нескольких национальных команд. Многие команды будут иметь желание его пригласить. Я совсем не удивлюсь, если он продолжит работу", - сказал он.

Напомним, что француз покинет "Арсенал" в конце текущего сезона.

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комментарии
TurculeC

Админы, вы хоть сами читаете какие заголовки вы пишите? Или это замануха на очередной клик? Какую конкретную информацию я могу извлечь из данной новости? Правильно, никакую...

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