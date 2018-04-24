Мойес назвал будущее место работы Венгера

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес не сомневается в том, что нынешний наставник "Арсенала" Арсен Венгер получит предложения по работе в одной из национальных сборных после окончания Чемпионата Мира-2018.

"Думаю, Венгеру поступят предложения из сборных. Когда Чемпионат Мира закончится, он будет целью номер один сразу для нескольких национальных команд. Многие команды будут иметь желание его пригласить. Я совсем не удивлюсь, если он продолжит работу", - сказал он.

Напомним, что француз покинет "Арсенал" в конце текущего сезона.

Читайте: Джака хочет выиграть Лигу Европы ради Венгера | http://soccernews.ru