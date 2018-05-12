Мойес назвал Руни "последним представителем дворового футбола"

Известный тренер Дэвид Мойес считает, что форвард Уэйн Руни остался последним представителем "дворового" футбола.

Напомним, что с наставником форвард работал в "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоне".

"Не думаю, что осталось много "дворовых" футболистов. Для меня Руни - это последний представитель такого типа. Когда Уэйн был молод, он играл в матче чемпионата Англии, а затем у себя во дворе играл с друзьями", - сказал он.

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