Мойес назвал Руни "последним представителем дворового футбола"

Теги эвертондэвид мойесуэйн руни

Мойес назвал Руни "последним представителем дворового футбола"Известный тренер Дэвид Мойес считает, что форвард Уэйн Руни остался последним представителем "дворового" футбола.

Напомним, что с наставником форвард работал в "Манчестер Юнайтед" и "Эвертоне".

"Не думаю, что осталось много "дворовых" футболистов. Для меня Руни - это последний представитель такого типа. Когда Уэйн был молод, он играл в матче чемпионата Англии, а затем у себя во дворе играл с друзьями", - сказал он.

Читайте: Невилл поддерживает решение Руниперебраться за океан | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Есть рекордная сотня! "Манчестер Сити" минимально обыгрывает "Саутгемптон"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Манчестер Сити 37 97
2 Манчестер Юнайтед 37 78
3 Тоттенхэм 37 74
4 Ливерпуль 37 72
5 Челси 37 70
6 Арсенал Лондон 37 60
7 Бернли 37 54
8 Эвертон 37 49
9 Лестер Сити 37 47
10 Ньюкасл Юнайтед 37 41
11 Кристал Пэлас 37 41
12 Борнмут 37 41
13 Уотфорд 37 41
14 Брайтон & Хоув Альбион 37 40
15 Вест Хэм Юнайтед 37 39
16 Хаддерсфилд Таун 37 37
17 Саутгемптон 37 36
18 Суонси Сити 37 33
19 Вест Бромвич Альбион 37 31
20 Сток Сити 37 30
Полная таблица

топ-5 тегов