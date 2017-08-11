Мойес: "Не уверен, что Погба способен менять ход ключевых матчей"

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес высказался об игровых качествах французского хавбека "красных дьяволов" Поля Погба.

"Думаю, Погба является топ-футболистом, но я не знаю, тот ли он игрок, который делает результат. Не уверен, что Поль способен менять ход ключевых матчей. У "Манчестер Юнайтед" были такие футболисты, как Кантона, Гиггз. Они особенные. Не знаю, является ли таковым Погба" - приводит слова Мойеса ESPN.

Напомним, что в прошлом сезоне 24-летний Погба сыграл за "МЮ" 51 матч, забил 9 голов и сделал 6 результативных передач.

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