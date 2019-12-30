Мойес - новый главный тренер "Вест Хэма"

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Мойес - новый главный тренер "Вест Хэма"

"Вест Хэм" в твиттере объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Шотландский специалист сменил на посту уволенного на выходных Мануэля Пеллегрини.

Ранее Мойес уже возглавлял "молотобойцев" с ноября 2017 по май 2018 года.

"Вест Хэм" по итогам 20 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 19 очков. У столичной команды есть матч в запасе против "Ливерпуля".

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