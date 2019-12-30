Мойес - новый главный тренер "Вест Хэма"

"Вест Хэм" в твиттере объявил о назначении Дэвида Мойеса на пост главного тренера команды.

We are pleased to confirm that David Moyes has returned to the Club as first-team manager. pic.twitter.com/Y2fxo5hTCE — West Ham United (@WestHam) December 29, 2019

Стороны заключили контракт, рассчитанный до лета 2021 года.

Шотландский специалист сменил на посту уволенного на выходных Мануэля Пеллегрини.

Ранее Мойес уже возглавлял "молотобойцев" с ноября 2017 по май 2018 года.

"Вест Хэм" по итогам 20 туров занимает 17-е место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 19 очков. У столичной команды есть матч в запасе против "Ливерпуля".

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