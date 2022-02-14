Мойес объяснил отсутствие Зума в составе "Вест Хэма" на матч с "Лестером"
Фото инстаграм Курта Зума
Стало известно, почему центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума пропустил игру 25-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2).
Француз был включён в стартовый состав "молотобойцев", однако незадолго до начала матча его заменили.
"Он заболел до матча, но хотел сыграть. Мы тоже этого хотели. Ему было плохо ночью, он держался в стороне от остальных игроков, не хотел есть. Выйдя на поле, Курт понял, что не сможет сыграть. Мы попросили Диопа подготовиться. У Зума расстройство пищеварения, возможно, что-то не то съел", - цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса BBC.
Напомним, что Зума избил свою кошку и ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.
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|Команда
|М
|О
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|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
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|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
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|20
|Норвич Сити
|27
|18