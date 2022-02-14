Мойес объяснил отсутствие Зума в составе "Вест Хэма" на матч с "Лестером"

Фото инстаграм Курта Зума

Стало известно, почему центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума пропустил игру 25-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2).

Француз был включён в стартовый состав "молотобойцев", однако незадолго до начала матча его заменили.

"Он заболел до матча, но хотел сыграть. Мы тоже этого хотели. Ему было плохо ночью, он держался в стороне от остальных игроков, не хотел есть. Выйдя на поле, Курт понял, что не сможет сыграть. Мы попросили Диопа подготовиться. У Зума расстройство пищеварения, возможно, что-то не то съел", - цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса BBC.

Напомним, что Зума избил свою кошку и ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

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