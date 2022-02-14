Мойес объяснил отсутствие Зума в составе "Вест Хэма" на матч с "Лестером"

Теги вест хэм юнайтедлестер ситикурт зумадэвид мойес

Мойес объяснил отсутствие Зума в составе "Вест Хэма" на матч с "Лестером"

Фото инстаграм Курта Зума

Стало известно, почему центральный защитник "Вест Хэма" Курт Зума пропустил игру 25-го тура АПЛ против "Лестера" (2:2).

Француз был включён в стартовый состав "молотобойцев", однако незадолго до начала матча его заменили.

"Он заболел до матча, но хотел сыграть. Мы тоже этого хотели. Ему было плохо ночью, он держался в стороне от остальных игроков, не хотел есть. Выйдя на поле, Курт понял, что не сможет сыграть. Мы попросили Диопа подготовиться. У Зума расстройство пищеварения, возможно, что-то не то съел", - цитирует главного тренера "Вест Хэма" Дэвида Мойеса BBC.

Напомним, что Зума избил свою кошку и ему грозит тюремное заключение за жестокое обращение с животными.

Не пропустите: Вице-президент "Вест Хэма": "Я шокирована поведением Зума. Оштрафовали его на максимально возможную сумму". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина

Гасперини проигнорировал пресс-конференцию после матча с "Ювентусом": названа причина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов