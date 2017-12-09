Мойес: "Очень рад победе, командному духу, тому, как сплотились мои футболисты"

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Мойес: "Очень рад победе, командному духу, тому, как сплотились мои футболисты"

Наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес прокомментировал матч против "Челси" (1:0).

"Очень рад победе, командному духу, тому, как сплотились мои футболисты. Мы хотели создать "Челси" проблемы. Понимали, что они возьмутся за мяч и будут его контролировать, значит, надо было действовать организованно. И нам это удалось.

Арнаутович - хороший футболист. "Вест Хэм" подписал его, чтобы он забивал голы. Он начал это делать, но в целом меня интересует игра команды. Я бы хотел играть, как "Челси". Надеюсь, что моя команда в будущем будет играть так же" - приводит слова Мойеса ВВС.

Смотрите также обзор матча "Вест Хэм" - "Челси". | http://soccernews.ru

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