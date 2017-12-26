Мойес подтвердил интерес к хавбеку "Севильи"

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Мойес подтвердил интерес к хавбеку "Севильи"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил заинтересованность своего клуба в хавбеке "Севильи" Стивене Нзонзи.

"Стивен - один из тех игроков, которые будут нам интересны, если выйдут на трансферный рынок. Не буду рассказывать о других целях, но он перестал выходить на поле в "Севилье", у этого есть причина" - цитирует Мойеса The Guardian.

Ранее 29-летний Нзонзи заявил о желании покинуть "Севилью". На француза претендуют "Арсенал" и "Эвертон". 

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