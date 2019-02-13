Мойес - последний тренер, при котором "Манчестер Юнайтед" побеждал в плей-офф Лиги Чемпионов

В рамках 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" на своём поле проиграл ПСЖ со счётом 0:2.

Таким образом, как сообщает ESPN, Дэвид Мойес остаётся последним тренером, при котором "красные дьяволы" выигрывали в плей-офф самого престижного еврокубкового турнира.

Последняя победа "МЮ" в плей-офф ЛЧ датирована 9 марта 2014 года - тогда манкунианцы разгромили "Олимпиакос" со счётом 3:0.

После этого Луи ван Гал не выходил из группы с "Юнайтед", Моуринью вылетал в 1/8 финала от "Севильи", а Сульшер дебютировал с вышеупомянутого поражения от ПСЖ.

Не пропустите: Фил Невилл громко оценил шансы "Манчестер Юнайтед" на выход в четвертьфинал ЛЧ. | http://soccernews.ru