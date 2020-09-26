Мойес придумал, как продолжать работу, несмотря на коронавирус
Наставник лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес собирается руководить командой в матче 3-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".
По информации BBC, шотландский тренер будет исполнять свои обязанности, не выходя из дома, через ассистента Алана Ирвина.
Напомним, что Мойес заразился коронавирусом, поэтому ему нельзя присутствовать на играх.
Матч "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" состоится в воскресенье в 21:00 по московскому времени.
Не пропустите: "Вест Хэм" следит за защитником "Ростова". | http://soccernews.ru
главное
-
Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"
-
Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?
-
Главные новости дня: 25 сентября
-
Пять футболистов "Баварии" оформили квадрупл во второй раз в карьере
-
"Спартак" улучшил предложение по защитнику "Наполи"
Лента новостей
-
Фабрегас: "Надеюсь, однажды Месси перейдёт в "Монако"
-
Мойес придумал, как продолжать работу, несмотря на коронавирус
-
Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны"
-
Нигматуллин не уверен в перспективах Манджукича в "Локомотиве"
-
Тома Лемар получил предложение от немецкого топ-клуба
-
Сборная России может отправиться в Сочи для подготовки к ноябрьским матчам
-
"Бавария" не планирует продавать Кюизанса
-
Черевченко определил три трансферные цели для "Химок"
-
Первый экзамен для Пирло, дебют Кумана в Ла Лиге и ремейк Суперкубка Англии: что посмотреть в грядущем уик-энде?
-
"Эвертон" хочет усилиться голкипером "Манчестер Юнайтед"
-
"Томь" совершила первый трансфер при Кержакове
-
Защитник "Айнтрахта" Хинтереггер вплотную приблизился к историческому антирекорду Бундеслиги
-
Симеоне вылечился от коронавируса
-
Главные новости дня: 25 сентября
-
ПСЖ объявил о подписании вратаря "Орлеана"
-
"Севилья" отклонила крупное предложение "Манчестер Сити" по своему защитнику
-
"Милан" нацелился на нападающего, который забил им в матче Лиги Европы
-
Ривалдо прокомментировал уход Суареса в "Атлетико"
-
"Манчестер Сити" теряет Габриэля Жезуса
-
Суарес провел первую тренировку в "Атлетико"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18