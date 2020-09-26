Мойес придумал, как продолжать работу, несмотря на коронавирус

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Мойес придумал, как продолжать работу, несмотря на коронавирус

Наставник лондонского "Вест Хэма" Дэвид Мойес собирается руководить командой в матче 3-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

По информации BBC, шотландский тренер будет исполнять свои обязанности, не выходя из дома, через ассистента Алана Ирвина.

Напомним, что Мойес заразился коронавирусом, поэтому ему нельзя присутствовать на играх.

Матч "Вест Хэм" - "Вулверхэмптон" состоится в воскресенье в 21:00 по московскому времени.

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