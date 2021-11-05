Мойес провёл 1000-й матч в тренерской карьере

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Мойес провёл 1000-й матч в тренерской карьере

Фото твиттер "Вест Хэма"

Шотландский наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес достиг юбилейной отметки в карьере главного тренера.

Матч Лиги Европы против "Генка" (2:2) стал для 58-летнего специалиста 1000-м у руля различных команд.

Мойес до "Вест Хэма" возглавлял "Престон", "Эвертон", "Манчестер Юнайтед", "Реал Сосьедад" и "Сандерленд".

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