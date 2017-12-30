Мойес рассчитывает на Риса Оксфорда

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассчитывает на защитника Риса Оксфорда, который вернулся из аренды в менхенгладбахской "Боруссии".

Как сообщает Sky Sports, наставник "молотобойцев" считает, что 19-летний центрбек сможет помочь команде сохранить прописку в АПЛ.

Ранее стало известно, что Оксфорд в ближайшее время может стать игроком "РБ Лейпциг". | http://soccernews.ru