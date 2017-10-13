Мойес рассказал, где может продолжить карьеру

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Мойес рассказал, где может продолжить карьеру

Дэвид Мойес не исключил того, что может стать тренером сборной Шотландии.

"Не думаю, что хоть кто-то отказался бы от возможности возглавить родную национальную команду, но считаю, что должно настать подходящее время. Прежде всего, я бы хотел вернуться к работе в каком-нибудь клубе, но если Шотландия хочет рассмотреть мою кандидатуру, я буду рад помочь и услышать их предложение. У них есть мои контакты на случай, если захотят со мной пообщаться" - приводит слова Мойеса Goal.com.

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