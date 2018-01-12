Мойес рассказал, какую игру хочет привить "Вест Хэму"

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Мойес рассказал, какую игру хочет привить "Вест Хэму"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес рассказал, какую игру он хочет привить своей команде.

"У меня есть понимание того, как должна выглядеть игра команды. Но в краткосрочной перспективе для нас важнее набирать очки и подняться из нижней части турнирной таблицы. Я хочу, чтобы мы играли лучше. Я хочу, чтобы мы играли как "Тоттенхэм" и "Челси". Было бы здорово, если бы мы выходили на игры с ними и бились на равных. Но на данный момент у нас просто нет игроков такого же высокого качества" - цитирует Мойеса BBC.

Стоит отметить, что "Вест Хэм" провёл под руководством Мойеса 13 матчей, в которых одержал 3 победы, 5 раз сыграл вничью и потерпел 5 поражений.

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