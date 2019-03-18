Мойес рассказал о провале "Манчестер Юнайтед" в переговорах с тремя топ-футболистами

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес рассказал о провале "красных дьяволов" в переговорах с тремя топ-футболистами.

Шотландский специалист утверждает, что во время его работы на "Олд Траффорд" клуб пытался заполучить Гарета Бэйла, Тони Крооса и Сеска Фабрегаса.

По словам 55-летнего тренера, "МЮ" хотел переманить вышеуказанных игроков выгодными контрактами, но те в итоге выбрали другие команды.

Мойес возглавлял "Юнайтед" с мая 2013-го по апрель 2014 года.

Бэйл в 2013 году перебрался в "Реал", Кроос по аналогичному маршруту проследовал через сезон, а Фабрегас в 2014-м стал игроком "Челси".

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