Мойес рассказал о странностях трансферной политики "Манчестер Юнайтед"

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Мойес рассказал о странностях трансферной политики "Манчестер Юнайтед"

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Дэвид Мойес признался, что он не понимал стратегию клуба, когда работал в нём.

Напомним, что шотландский специалист возглавлял "красных дьяволов" с мая 2013 по апрель 2014 года. Его отправили в отставку, несмотря на контракт, рассчитанный до 2019 года.

"В течение какого-то времени мне было трудно осознать, в каком направлении двигается "Манчестер Юнайтед". Не мог понять, клуб совершает трансферы ради маркетинга или усиления состава. Я до сих пор не знаю однозначного ответа", - цитирует Мойеса Daily Mail.

Стоит отметить, что за время работы Мойеса "МЮ" купил только двоих футболистов - Маруана Феллаини за 32,4 миллиона евро и Хуана Мату за 44,7 миллиона.

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