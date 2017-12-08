Мойес решил сделать Харта запасным вратарем "Вест Хэма"

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Мойес решил сделать Харта запасным вратарем "Вест Хэма"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес лишит вратаря Джо Харта места в основном составе, сообщает The Times.

По сведениям издания, наставник остался доволен игрой Адриана Кастильо в матче с "Манчестер Сити" (1:2) и собирается делать на него ставку и в дальнейшем. При этом Харт станет запасным голкипером.

Напомним, что 30-летний Харт летом перешел в "Вест Хэм" на правах аренды из "Манчестер Сити". В этом сезоне он провел 14 матчей во всех турнирах и пропустил 30 голов.

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