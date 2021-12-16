Мойес стал четвёртым тренером с 600 матчами в АПЛ

Фото твиттер "Вест Хэма"

Шотландский наставник "Вест Хэма" Дэвид Мойес достиг юбилейной отметки в карьере главного тренера.

Вчерашний матч 17-го тура АПЛ против "Арсенала" (0:2) стал для 58-летнего специалиста 600-м в рамках Премьер-лиги.

Шотландец стал четвёртым тренером, которому покорилась данная отметка.

Мойес уступает по этому показателю только Арсену Венгеру (828), Алексу Фергюсону (810) и Харри Реднаппу (642).

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