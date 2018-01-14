Мойес стал четвертым тренером в истории, одержавшим не менее 200 побед в АПЛ

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Мойес стал четвертым тренером в истории, одержавшим не менее 200 побед в АПЛ
В матче 23-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 4:1.

Эта победа стала 200-й в Премьер-лиге для наставника "молотков" Дэвида Мойеса и он стал четвертым тренером в истории АПЛ, достигшим этой отметке.

54-летний Мойес одержал 173 победы с "Эвертоном", 17 раз победил во главе "Манчестер Юнайтед", добился 6 выигрышей с "Сандерлендом" и четырежды побеждал с "Вест Хэмом".

Чаще него в АПЛ побеждали только Алекс Фергюсон (528), Арсен Венгер (468) и Харри Реднапп (236).

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2 Манчестер Юнайтед 22 47
3 Челси 23 47
4 Ливерпуль 22 44
5 Тоттенхэм 23 44
6 Арсенал Лондон 23 39
7 Бернли 23 34
8 Лестер Сити 23 31
9 Эвертон 23 27
10 Уотфорд 23 26
11 Вест Хэм Юнайтед 23 25
12 Кристал Пэлас 23 25
13 Борнмут 23 24
14 Хаддерсфилд Таун 23 24
15 Ньюкасл Юнайтед 23 23
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