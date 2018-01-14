Мойес стал четвертым тренером в истории, одержавшим не менее 200 побед в АПЛ



В матче 23-го тура чемпионата Англии "Вест Хэм" на выезде разгромил "Хаддерсфилд" со счетом 4:1.

Эта победа стала 200-й в Премьер-лиге для наставника "молотков" Дэвида Мойеса и он стал четвертым тренером в истории АПЛ, достигшим этой отметке.

54-летний Мойес одержал 173 победы с "Эвертоном", 17 раз победил во главе "Манчестер Юнайтед", добился 6 выигрышей с "Сандерлендом" и четырежды побеждал с "Вест Хэмом".

Чаще него в АПЛ побеждали только Алекс Фергюсон (528), Арсен Венгер (468) и Харри Реднапп (236).

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