Мойес: "Уилшер - один из футболистов, которых мы бы хотели просмотреть, если это возможно"

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Мойес: "Уилшер - один из футболистов, которых мы бы хотели просмотреть, если это возможно"

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес подтвердил интерес к хавбеку "Арсенала" Джеку Уилшеру.

"Всегда есть надежда, что когда покупаешь футболиста у другого клуба АПЛ, ему будет проще влиться в команду и заиграть. Джек Уилшер - один из футболистов, которых мы бы хотели просмотреть, если это возможно.

Считаю, что трансферное окно может сыграть ключевое значение в вылете или сохранении прописки в чемпионате. Если мы подпишем правильных футболистов, они свою роль сыграют" - приводит слова Мойеса Goal.com.

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